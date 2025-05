Tornados deixam mais de 20 mortos nos Estados Unidos

Mais de 20 pessoas morreram após a passagem de tornados pelos Estados do Missouri e Kentucky, nos Estados Unidos. O balanço foi informa por autoridades e pela imprensa local neste sábado (17). O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse nas redes sociais que pelo menos 14 pessoas morreram nas fortes tempestades de sexta-feira (16) à noite. Ele decretou emergência no Estado.

"Começamos hoje (sábado) com a notícia devastadora de que perdemos pelo menos 14 de nossos habitantes devido às tempestades da noite passada, mas, infelizmente, esse número deve aumentar à medida que recebermos mais informações", publicou no X.

Conforme Beshear, 83.338 pontos estavam sem energia até as 12h46min (horário de Brasília) deste sábado no Kentucky. O governo do Estado ainda afirmou que o número de mortos "provavelmente aumentará".

Outras sete pessoas perderam a vida no Missouri, segundo o The Washington Post. Cinco mortes foram registradas em St. Louis devido ao mau tempo, informou o veículo. Cara Spencer, perfeita da cidade, falou com jornalistas da imprensa local na sexta.

— Nossa cidade está de luto nesta noite — disse na ocasião. — A perda de vidas e a destruição são realmente horríveis.

Em 2024, acidentes relacionados a tornados deixaram 54 mortos nos Estados Unidos, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).