'Temia pela segurança de minha filha', diz mãe de ex-namorada de Diddy em julgamento

Regina Ventura, mãe da cantora Cassie, ex-namorada de Sean "Diddy" Combs, declarou nesta terça-feira (20), no julgamento do rapper e produtor acusado de agressão sexual e de liderar uma rede de prostituição, que "temia pela segurança" de sua filha.

"Ele vai divulgar duas gravações de sexo explícito minhas", diz o texto da mensagem exibida nas telas da sala do Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.

"Também disse que vai contratar alguém para me machucar [...] e estará fora do país quando isso ocorrer", continua o texto.

Naquela época, Cassie estava tendo um caso com o também rapper Kid Cudi, nome artístico de Scott Mescudi, no meio de uma longa relação com Combs, que a defesa do acusado definiu como "tóxica".