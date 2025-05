Tarifas, ameaças, delações: o quebra-cabeças de Trump para pressionar o México

A chegada aos Estados Unidos da família do traficante preso mexicano Ovidio Guzmán é a mais recente peça de um quebra-cabeças que revela a estratégia de Donald Trump para pressionar o México em várias frentes.

Em 9 de maio, 17 parentes de Guzmán cruzaram a fronteira como parte de uma negociação na qual ele se declararia culpado para evitar um julgamento que poderia condená-lo à prisão perpétua como seu pai, o fundador do cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán.

No entanto, esse fato, suscitado em meio à sangrenta guerra interna do cartel, faz parte, segundo analistas, de um plano mais amplo de Trump para pressionar o México em diversos âmbitos: desde as tarifas até a ameaça de enviar tropas para matar os traficantes.