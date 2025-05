Suspeito de ataque em museu judaico de Washington é acusado de assassinato

Netanyahu afirmou ainda ter orientado as missões israelenses no Exterior a reforçar o aparato de segurança.

Quem eram as vítimas

Sarah nasceu nos Estados Unidos e era funcionária do Departamento de Diplomacia Pública e chegou a conduzir pesquisas sobre teoria da construção da paz, com ênfase em iniciativas de base em Israel e Palestina.

Atentado

Os tiros foram disparados na calçada, em frente ao Museu Judaico de Washington, no que autoridades israelenses descreveram como um ato de antissemitismo . O atirador foi detido e identificado. De acordo com a polícia, ele gritou "Palestina livre" enquanto estava sob custódia.

O homem foi visto caminhando do lado de fora do museu. A polícia informou que ele tentou entrar no evento que ocorria no local, mas foi barrado pelos seguranças.