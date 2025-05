Surto de sarampo nos EUA supera 1.000 casos confirmados (contagem da AFP)

Os casos tiveram início em janeiro em uma zona rural do Texas onde vive uma comunidade religiosa menonita, uma população ultraconservadora e com uma taxa baixa de vacinação.

A AFP contabiliza pelo menos 1.005 casos de sarampo desde o começo do ano, 70% deles no Texas.

Três pessoas morreram, duas delas crianças pequenas, no sudoeste do país, epicentro do surto. A última morte infantil por esta doença nos EUA remontava a 2003, três anos depois de declarada a erradicação do sarampo graças à vacinação.