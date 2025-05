Gripe aviária: número de surtos em mamíferos duplicou no mundo em 2024

O número de surtos de gripe aviária em mamíferos dobrou em todo o mundo no ano passado, aumentando o risco da propagação do vírus aos seres humanos, alertou uma agência internacional nesta sexta-feira (23).

A gripe aviária se propagou de forma inédita nos últimos anos, provocando o abate maciço de aves, o aumento do preço dos ovos e a morte de pessoas que tiveram contato com animais infectados.

O risco de transmissão aos humanos é baixo , mas a frequência com que os surtos ocorrem em mamíferos como bovinos, os cachorros e gatos aumenta a possibilidade de que o vírus se adapte e seja transmitido entre pessoas, declarou a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) em um novo relatório.

Segundo estes dados, 1.022 surtos foram registrados em 55 países no ano passado, em comparação aos 459 em 2023.

— É preocupante, pois estamos assistindo à mudança no padrão epidemiológico do vírus — declarou à AFP Emmanuelle Soubeyran, diretora-geral da OIE.

"Emergência mundial"

A divulgação do relatório coincide com os cortes nas agências de saúde e científicas dos EUA ordenados pelo governo de Donald Trump, que, entre outras medidas, decidiu encerrar um programa de epidemiologia no início deste ano.