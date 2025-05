Supremo dos EUA veta financiamento de escolas religiosas com dinheiro público

Quase todos os 50 estados do país permitem escolas autônomas, centros de ensino privados que recebem financiamento público, mas funcionam com independência dos distritos escolares locais e não podem cobrar mensalidade ou ter filiação religiosa.

A Igreja Católica de Oklahoma pretende abrir o primeiro colégio religioso subvencionado com recursos públicos do país, o São Isidoro de Sevilha.

Durante as alegações, em abril, os juízes conservadores da Suprema Corte pareciam abertos a permitir o financiamento público do colégio, uma posição apoiada pela administração do presidente americano, o republicano Donald Trump.

Os conservadores têm maioria de 6 a 3 na mais alta corte do país, mas a juíza Amy Coney Barrett, designada por Trump, se absteve do caso, possivelmente devido a ligações prévias com as partes.