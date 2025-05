Suprema Corte dos EUA permite que Trump revogue proteção legal de mais de 500.000 imigrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou, nesta sexta-feira (30), o governo do presidente Donald Trump revogar o status de 532.000 imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que contavam com permissão de permanência temporária, conhecido como "parole".

A decisão do tribunal, de maioria conservadora, é temporária até que uma corte de apelação se pronuncie sobre o fundo do caso.

Em outubro de 2022, a administração do democrata concedeu a uma cota de venezuelanos permissão para entrar legalmente, desde que eles passassem por uma verificação de antecedentes criminais, tivessem um patrocinador no país para fornecer apoio financeiro e fossem vacinados.

As juízas progressistas da Suprema Corte, Ketanji Brown Jackson e Sonia Sotomayor, discordaram. Elas alertam sobre as "consequências devastadoras" de pôr em perigo "as vidas e os meios de subsistência de quase meio milhão de estrangeiros enquanto suas reclamações legais estão pendentes", segundo o documento.

"Por outro lado, poderiam permanecer nos Estados Unidos (...) e se arriscarem a uma expulsão iminente nas mãos de agentes do governo, com as graves consequências que isso representa", insistem as juízas.