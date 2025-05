Suprema Corte dos EUA impede Trump de retomar expulsão de venezuelanos

A Suprema Corte dos Estados Unidos impediu o presidente Donald Trump de retomar a expulsão de imigrantes venezuelanos acusados por ele de serem membros de gangues, com base em uma lei do século XVIII, em uma decisão emitida nesta sexta-feira (16).

A Suprema Corte, composta por nove juízes - dos quais três são progressistas - interveio pela primeira vez neste caso em 19 de abril para bloquear as deportações sumárias de imigrantes venezuelanos em situação irregular para El Salvador.

A administração voltou a recorrer ao tribunal máximo para poder deportar outro grupo detido no Texas (sul).

Em uma decisão de 7 votos contra 2, os magistrados bloquearam os planos do governo por considerarem que não foi dado tempo suficiente aos imigrantes para contestarem sua expulsão.

No entanto, a Suprema Corte considera que está muito "afastada das circunstâncias em campo" e devolve o caso ao Quinto Circuito, um tribunal de apelações, para que se pronuncie sobre o mérito da questão.

"Para deixar claro, hoje decidimos apenas que os detidos têm direito a uma notificação maior do que a dada em 18 de abril, e concedemos uma medida cautelar temporária", enfatizam.

"No dia 19 de abril, não abordamos, nem o fazemos agora, os fundamentos das alegações das partes sobre a legalidade das deportações" com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, esclarecem.

Os magistrados pedem aos tribunais inferiores que analisem o caso com urgência, pois reconhecem "a importância dos interesses de segurança nacional do governo" e, ao mesmo tempo, a necessidade de que "sejam promovidos em conformidade com a Constituição".