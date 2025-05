Subsídios da China ao aço 'distorcem' o mercado mundial, afirma OCDE

A China é a maior produtora de aço do mundo, com mais de 1 bilhão de toneladas produzidas até 2024, e a queda da demanda interna forçou seus produtores a buscar mercados no exterior.

O mercado mundial de aço está "distorcido por forças alheias ao mercado, no qual produtores que não se beneficiam de subsídios não conseguem competir em igualdade de condições", disse a OCDE, que reúne 38 economias avançadas, além de países em desenvolvimento com economias abertas, como Chile, Colômbia, Costa Rica e México, entre outros.

"A taxa de subsídio ao aço na China (como porcentagem das receitas das empresas) é cinco vezes maior do que a média de outras economias", acrescentou a OCDE, observando que as exportações de aço chinesas mais que dobraram desde 2020.

As exportações da China atingiram um recorde de 118 milhões de toneladas em 2024, enquanto as importações caíram quase 80%, para 8,7 milhões de toneladas, disse a OCDE.

Desde 2020, as importações de aço aumentaram quase 60% na América do Sul, 13% na União Europeia e no Reino Unido, 18% no Japão e na Coreia, 40% na América do Norte, 52% na Turquia e 77% na Oceania.