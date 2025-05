Starmer critica escalada da ofensiva de Israel em Gaza e pede cessar-fogo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, criticou nesta terça-feira, 20, a escalada da ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e reiterou pedido de cessar-fogo, em discurso na Câmara dos Comuns. "Trabalhei em comunicados conjuntos com a França e com o Canadá, estamos horrorizados com a escalada do conflito. Um cessar-fogo é a única forma de parar a guerra e libertar os reféns", disse.