Síria celebra suspensão formal das sanções americanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou durante uma visita a Riade, em 13 de maio, a suspensão das sanções para dar uma "oportunidade" às novas autoridades de Damasco, que chegaram ao poder depois que derrubaram o regime do ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro.

Um dia depois, Trump se reuniu com o presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, que estava à frente da coalizão de grupos rebeldes islâmicos radicais que derrubou o governo de Assad.

"A República Árabe Síria recebe com satisfação a decisão do governo americano de suspender as sanções impostas à Síria e a seu povo durante muitos anos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.