Sindicato anuncia fim da greve que paralisou serviço de trens entre Nova Jersey e Nova York

O sindicato BLET decretou sua primeira paralisação em mais de 40 anos a partir da meia-noite de sexta-feira, devido à falta de acordo com a administradora do serviço, a empresa pública NJ Transit, em atender sua demanda de aumento salarial.

NJ Transit e BLET anunciaram no domingo (18) em comunicados separados que alcançaram um "acordo provisório". As notas informam, no entanto, que o serviço de trens não seria retomado antes de aproximadamente 24 horas.