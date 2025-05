Sexto dia de greve de caminhoneiros no Irã

Caminhoneiros do Irã realizam nesta terça-feira (27), pelo sexto dia consecutivo, uma greve incomum, em alcance e duração, para reivindicar melhores condições de trabalho em um setor crucial para a economia nacional.

A mobilização começou na cidade portuária de Bandar Abás, no sudoeste, na semana passada e desde então se espalhou, informaram várias organizações de monitoramento em redes sociais e meios de comunicação em persa localizados fora do Irã.

Os caminhoneiros protestam contra o aumento das franquias de seguro, a falta de segurança nas estradas, os altos preços dos combustíveis e as baixas taxas de frete, indicou a Human Rights Activists News Agency (HRANA), sediada nos Estados Unidos.

A agência publicou fotos com dezenas de caminhões parados, afirmando que estavam em Isfahan (centro) e Shiraz (sul). Outras fontes apontaram para mobilizações semelhantes nas províncias de Teerã e de Kermanshah, no oeste do país.