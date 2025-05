'Ser superior'; Lula discursa em velório de ex-presidente Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta quinta-feira, 15, no velório do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica em Montevidéu. Segundo Lula, que era próximo do líder uruguaio, Mujica não era respeitado apenas por ser um "político". "Pepe é mais do que isso. Pepe Mujica é um ser humano muito especial para quem pensa no passado, quem pensa no presente e quem pensa no futuro", afirmou Lula.