Senado americano aprova nomeação de pai do genro de Trump como embaixador em Paris

O Senado dos Estados Unidos aprovou na noite de segunda-feira a nomeação de Charles Kushner, pai do genro do presidente Donald Trump e indultado pelo republicano ao final de seu primeiro mandato, como novo embaixador do país na França.

Kushner, um magnata do setor imobiliário, passou um ano em uma prisão federal após sua condenação em 2004 a dois anos de prisão por fraude fiscal, antes de receber o indulto presidencial no primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

A votação foi de 51 votos a favor e 45 contrários à nomeação.

O novo embaixador chegará a Paris no momento em que as relações entre os dois países, aliados históricos, e com a Europa em geral passam por um momento de tensão devido às ameaças de guerra comercial do presidente americano.

Charles Kushner é pai do genro de Trump, Jared Kushner, casado com sua filha Ivanka. Jared atuou no primeiro mandato de Trump como conselheiro para o Oriente Médio.

O novo embaixador na França, de 71 anos, também será o embaixador do país no principado de Mônaco.

Chamado por Trump de "executivo brilhante", ele entregou o comando do império imobiliário da família, Kushner Companies, ao filho quando teve que ir para a prisão após se declarar culpado em 2004 de fraude fiscal, suborno de testemunhas e contribuições ilegais para campanhas eleitorais.