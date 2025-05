Seis soldados ucranianos morrem em ataque russo contra área de treinamento

Seis soldados ucranianos morreram e mais de 10 ficaram feridos na terça-feira (20) em um ataque com mísseis russos contra um campo de treinamento na região de Sumy, fronteiriça com a Rússia, anunciou nesta quarta-feira (21) a Guarda Nacional ucraniana.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou na noite de terça-feira que atingiu um "um campo de treinamento" do Exército ucraniano com mísseis balísticos 'Iskander'.

A Rússia anunciou nesta quarta-feira que derrubou, em 12 horas, 159 drones ucranianos lançados contra várias regiões do país.

O ataque aconteceu em um contexto de intensos esforços diplomáticos para tentar alcançar um cessar-fogo no conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.

Putin se reuniu com o governador interino Alexander Khinshtein e representantes de organizações beneficentes, segundo o governo russo.

No final de abril, a Rússia anunciou ter retomado, com a ajuda de soldados norte-coreanos, o controle da região, que as forças ucranianas haviam conquistado parcialmente em agosto de 2024.