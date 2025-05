Seca extrema prejudica fauna e turismo nos Everglades da Flórida

Os Everglades da Flórida sofrem com a seca extrema. Na maior área úmida dos Estados Unidos, a escassez de água matou peixes, colocou jacarés em perigo e prejudicou as empresas de turismo.

"Muitas das espécies dependem da água para sobreviver. E, no momento, há pouca ou nenhuma água nos Everglades, exceto nos cursos d'água construídos pelo homem", diz o empresário de 46 anos e proprietário do Mack's Fish Camp.

As consequências são fatais para peixes como o achigã e o bagre, e forçam jacarés, tartarugas e cobras a migrar em busca de água, colocando-os em risco de morrer devido ao calor, acrescenta Jones.

Nesse ecossistema, lar de mais de 2.000 espécies de animais e plantas, a baixa de água é frequente no final da estação seca no sul da Flórida, que vai de outubro a meados de maio.

Mas, nos últimos meses, houve menos chuvas do que em um ano normal e as condições de seca estão mais extremas, diz Robert Molleda, meteorologista responsável pelo escritório do serviço meteorológico dos EUA em Miami.