Salesforce comprará Informatica por US$ 8 bi para reforçar IA

A Salesforce, gigante americana de softwares de atendimento ao cliente, anunciou nesta terça-feira (27) a compra da Informatica, líder no gerenciamento de dados na nuvem, por cerca de 8 bilhões de dólares (45,2 bilhões de reais), com o objetivo de reforçar sua inteligência artificial (IA).

Um agente de IA, a última tendência no Vale do Silício, é um assistente digital que percebe o ambiente, toma decisões e atua para alcançar objetivos específicos.

Marc Benioff, CEO da Salesforce, comemorou o acordo de compra da americana Informatica, que conta com cerca de 5 mil clientes em quase 100 países.

Ao combinar as plataformas das duas empresa, "permitiremos que agentes autônomos ofereçam resultados mais inteligentes, seguros e ascendentes para cada empresa, e fortaleceremos significantemente nossa posição no mercado de dados empresariais, avaliado em mais de 150 bilhões de dólares (849,1 bilhões de reais)", afirmou Benioff, citado no comunicado.