Rússia não revela nomes da delegação do país que negociará com a Ucrânia na Turquia

A Rússia se recusou novamente nesta quarta-feira (14) a revelar os nomes dos integrantes da delegação que viajará à Turquia para as negociações diretas com a Ucrânia previstas para quinta-feira (15), depois que o presidente ucraniano Volodimir Zelensky instou Vladimir Putin a comparecer à reunião.

"Nada mudou a esse respeito. Vamos anunciar quando recebermos as instruções do presidente Vladimir Putin", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao responder uma pergunta da AFP sobre a identidade dos representantes de Moscou.