Rússia e Ucrânia anunciam troca de reféns, mas não chegam a acordo para cessar-fogo

A comitiva da Rússia demonstrou-se satisfeita com a primeira rodada de conversações e afirmou estar pronta "para continuar os contatos com a Ucrânia". Por outro lado, os ucranianos acusam Moscou de ter proposto condições inaceitáveis , como a anexação de territórios da Ucrânia para decretar paz.

Condições para cessar-fogo

As exigências de Moscou incluem a retirada das forças de Kiev de "grandes partes do território ucraniano" como pré-condição para o estabelecimento de um cessar-fogo, disse um representante ucraniano à AFP. Da Albânia, para onde viajou para uma cúpula europeia, Zelensky pediu a seus aliados uma "forte reação" e "sanções" contra Moscou se as discussões terminassem em fracasso.

Segundo Medinski, Moscou queria discutir as "causas raízes" do conflito e que esta reunião fosse uma continuação das negociações de 2022, a primeira com as delegações dos dois países, que terminaram em fracasso.