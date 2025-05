Rússia classifica Anistia Internacional como 'organização indesejável'

As autoridades russas classificaram, nesta segunda-feira, 19, a Anistia Internacional como uma "organização indesejável", status que, de acordo com uma lei de 2015, torna crime qualquer envolvimento com essas entidades. A decisão, anunciada pelo Escritório do procurador-geral da Rússia em comunicado online, é mais um capítulo na intensa repressão contra críticos do Kremlin, jornalistas e ativistas, que se agravou de forma inédita após a invasão da Ucrânia por Moscou, em fevereiro de 2022.