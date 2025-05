Rússia afirma que derrubou 35 drones ucranianos direcionados contra Moscou

As forças militares russas derrubaram 35 drones ucranianos direcionados contra Moscou durante a noite, uma ação que provocou o fechamento temporário dos principais aeroportos da capital, informaram as autoridades nesta quinta-feira (22).

Rússia e Ucrânia executam ataques aéreos quase todas as noites, apesar dos esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo no conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva em larga escala de Moscou contra o país vizinho.