Rubio tem nova conversa por telefone com Netanyahu sobre Gaza

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, manteve neste sábado (17) uma nova conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para tratar da situação na Faixa de Gaza, segundo um comunicado do Departamento de Estado, enquanto Israel intensifica sua ofensiva na região.

"Eles abordaram a situação em Gaza e seus esforços conjuntos para conseguir a libertação de todos os reféns restantes" mantidos pelo movimento islamista palestino Hamas, declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Rubio fez a ligação de Roma, onde participará no domingo da missa inaugural do papado de Leão XIV, o primeiro papa americano.

Em uma entrevista à CBS, que será exibida no mesmo dia, o secretário de Estado reitera seu apelo por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Apoiamos o fim do conflito, um cessar-fogo. Não queremos que as pessoas sofram como têm sofrido, e culpamos o Hamas por isso, mas o fato é que estão sofrendo", declarou.

"Na ausência de um acordo, prevemos que Israel continuará com suas operações", disse ele, sem fazer comentários diretos sobre a nova ofensiva israelense.

O Hamas informou que uma nova rodada de negociações indiretas com Israel para pôr fim à guerra havia começado em Doha "sem condições prévias".

"Não faremos nada que possa prejudicar Israel nem sua segurança, mas, se for possível encontrar uma solução que permita a libertação de mais reféns (...) e ponha fim a esta guerra de forma a colocar o povo de Gaza no caminho da paz e da prosperidade e o libere do Hamas, exploraremos essa possibilidade", afirmou Rubio.