Rubio, o falcão de Trump que assume um raro desafio duplo na Casa Branca

Donald Trump já enfrentou Marco Rubio em termos duros e vulgares. Quase uma década depois, o presidente dos Estados Unidos coroou, na quinta-feira, o seu agora falcão com um raro encargo de dois dos principais cargos de diplomacia do país.

Em uma reunião de gabinete com Trump sobre os primeiros três meses de seu governo, ele reforçou que não se arrependia de buscar mais acordos de prisão no exterior.

No Congresso, entretanto, era visto como um político afável com opiniões moderadas.

"Achamos que ele é uma pessoa que ainda é 'normal' e que, pelo menos, ouvirá nossas preocupações e dirá que as levará em conta", afirmou um diplomata de um país aliado dos EUA que participou de uma reunião com Rubio e pediu anonimato.

No entanto, o novo assessor de Segurança Nacional tem tido cuidado para não romper publicamente com o presidente americano. Em uma reunião a portas fechadas na Casa Branca, ele discordou de Elon Musk, o bilionário que implementou severos cortes de gastos federais, de acordo com uma pessoa familiarizada com o encontro.