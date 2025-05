Rubio diz que Síria pode estar a semanas de 'guerra civil em grande escala'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou nesta terça-feira (20) que a Síria pode estar a semanas de uma guerra civil, dias depois de se reunir com os líderes de transição do país.

Recentemente, o país tem sido palco de ataques sangrentos contra as minorias alauítas e drusas.

"Francamente, nossa avaliação é que as autoridades de transição, dados os desafios que enfrentam, estão talvez a algumas semanas, não muitos meses, de um possível colapso e de uma guerra civil em grande escala de proporções épicas, basicamente a divisão do país", disse Rubio no Senado.