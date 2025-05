Rubio admite "grande possibilidade" de que EUA sancionem o ministro do STF Alexandre de Moraes

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio , afirmou nesta quarta-feira (21) que "há uma grande possibilidade" de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, seja alvo de sanções por parte do governo Trump . A declaração foi feita durante um depoimento de Rubio à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes americana.

A fala ocorreu em resposta a uma pergunta do deputado republicano Cory Lee Mills, que acusou o STF de "perseguir a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns" .

Segundo o deputado, "o que estão fazendo agora é uma iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa repressão se estende além das fronteiras do Brasil, impactando indivíduos em solo norte-americano. O que você pretende fazer, e você consideraria sanções ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sob a Lei Global Magnitsky?", questionou.