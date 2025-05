Robert Prevost, escolhido como novo papa, já fez críticas ao governo Trump 

Robert Prevost, escolhido papa, já condenou política antimigratório do governo dos EUA,

O novo representate da Igreja Católica, o norte-americano Robert Prevost , já criticou publicamente o vice-presidente dos Estados Unidos J.D. Vance. Em publicação nas redes sociais, o escolhido papa Leão XIV repostou texto da National Catholic Reporter que condenava a posição antimigratória do governo.

Na postagem de 3 de fevereiro desse ano, Robert Prevost escreveu o título do texto: "J.D. Vance está errado: Jesus não pede para classificar nosso amor pelos outros" (veja abaixo). O então cardeal fazia referência à fala de Vance à Fox News em que dizia que primeiro se amava a família e os concidadãos e, só depois, o resto do mundo.

— Existe um conceito cristão de que você ama sua família, depois ama seu próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo — disse Vance à Fox News.

O texto repostado argumenta a favor do amor à comunidade e condena sua classificação.

Além do texto compartilhado criticando a fala de Vance, Prevost também repostou um texto em que questionava a retórica anti-imigração do governo Donald Trump, em julho de 2015. Ambos os posts viralizaram após o anúncio do novo pontífice.