Rival de Zelenski e aliado de ex-presidente pró-Rússia da Ucrânia é morto a tiros em Madri

Questionado pela AFP, um funcionário do serviço de inteligência militar ucraniano se limitou a confirmar a morte de Portnov. "Segundo as informações disponíveis, Portnov foi assassinado a tiros", disse a autoridade, falando sob condição de anonimato, sem fornecer mais detalhes.

O corpo, coberto por um pano branco, foi removido pouco antes das 14h, hora local, de acordo com repórteres. Os serviços de emergência de Madri confirmaram que ele já estava morto quando os socorristas chegaram, com pelo menos três tiros no corpo.

Segundo a imprensa ucraniana, graças às suas conexões de alto escalão, Portnov conseguiu fugir da Ucrânia em junho de 2022, após o início da invasão russa, apesar de homens de 18 a 60 anos terem sido proibidos de sair do país, com algumas exceções.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, Portnov cultivou "conexões profundas com o sistema judiciário e as agências de segurança da Ucrânia por meio de suborno".