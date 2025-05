Revolucionário, guerrilheiro e cineasta: o atípico embaixador colombiano na China

O diretor de cinema de 75 anos, então adolescente, chegou em 1963 à capital chinesa com seus pais, comunistas convencidos que se mudaram clandestinamente para ensinar espanhol no reino de Mao Tse Tung.

"Comparado com Bogotá, Pequim era um povoado", recorda Cabrera em uma entrevista à AFP na embaixada de Colômbia em Pequim, decoradas com cartazes de seus filmes.

"Era uma cidade de um andar, não havia avenidas, não havia carros, as pessoas vestidas todas iguais. Era um país pobre. Me lembro que minha irmã me dizia: "Por que o papai está nos trazendo para cá?".

Nas ruas de Pequim, as pessoas consertavam escovas de dente e recarregavam lápis. Mesmo eles, com seus privilégios de estrangeiros, precisavam de cupons para comprar farinha ou roupas.

Com filmes com fortes conotações políticas, como "The Snail's Strategy", ele encontrou "maneiras de revolucionar um pouco" a mente do público.