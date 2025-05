Reunião de 6ª feira entre o Irã e a UE foi suspensa, diz ministro francês à AFP

Ao ser questionado se os europeus foram efetivamente excluídos das negociações, o ministro francês respondeu que eles haviam "coordenado muito de perto o cronograma de negociações, já que, em poucas semanas, se não chegarmos a um acordo com o Irã sobre uma redução significativa, verificável e sólida de seu programa nuclear, os europeus voltarão a aplicar as sanções que suspenderam há 10 anos, quando o acordo foi alcançado".

Barrot fez essas declarações após se reunir nesta quinta-feira com seu par americano, Marco Rubio, no Departamento de Estado.

França, Alemanha e Reino Unido, junto com China e Rússia, fazem parte do acordo de 2015 com o Irã, que estabelece um marco para as atividades nucleares da república islâmica em troca do levantamento de sanções internacionais.