República Dominicana deportou mais de 119 mil haitianos em 2025

Mais de 119 mil haitianos foram deportados pela República Dominicana até agora em 2025, um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado, informaram nesta segunda-feira (5) as autoridades migratórias.

Aumentar as deportações para o Haiti, o país mais pobre da região e assolado pela violência de gangues, foi uma das promessas de campanha do presidente Luis Abinader, reeleito em maio de 2024 para um segundo mandato.

"A Direção Geral de Migração (DGM) repatriou no mês de abril 32.540 cidadãos haitianos em situação migratória irregular no país, totalizando 119.003 no quadrimestre de janeiro a abril de 2025", anunciou o órgão em comunicado.