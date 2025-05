Representante dos EUA em Cuba multiplica visitas a dissidentes e irrita o governo

Em fevereiro, ele viajou 1.000 quilômetros até Santiago de Cuba (leste) para encontrar o dissidente histórico José Daniel Ferrer, libertado em janeiro com outros 553 presos sob um acordo negociado sob o governo do ex-presidente Joe Biden, antes de voltar para a prisão em abril.

Hammer também esteve em Santa Clara (centro) com Guillermo "Coco" Fariñas, vencedor do Prêmio Sakharov de 2010 pelo Parlamento Europeu, e na capital com Martha Beatriz Roque, vencedora do International Women of Courage Award, de 2024, concedido pelos Estados Unidos.