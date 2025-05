Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel

Nesta semana, cinco caminhões com ajuda humanitária chegaram a Gaza.

O Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (20), a suspensão das negociações sobre um acordo de livre comércio com Israel devido à ofensiva em Gaza.

"Embora o governo do Reino Unido permaneça comprometido com o acordo comercial existente em vigor, não é possível avançar nas discussões sobre um acordo atualizado com um governo (...) que está adotando políticas flagrantes na Cisjordânia e em Gaza", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado.