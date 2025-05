Reino Unido registra em 2025 sua primavera mais ensolarada

A primavera de 2025 foi a mais ensolarada já registrada no Reino Unido, anunciou, nesta quarta-feira (28), a agência meteorológica britânica Met Office, após uma estação excepcionalmente seca neste país conhecido por seus dias chuvosos.

O recorde anterior foi estabelecido em 2020 com 626 horas de sol durante a temporada da primavera.

"A primavera tem sido extremamente ensolarada e seca para a maioria dos moradores" do país, declarou Emily Carlisle, cientista do Met Office, organismo que em breve publicará seus números sobre as precipitações.