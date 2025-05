Reino Unido promete acordo iminente com UE antes de cúpula inédita

Cinco anos após o Brexit, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está prestes a concluir um novo "acordo" com a União Europeia (UE) nos próximos dias, anunciou Downing Street neste sábado (17), antes de uma cúpula inédita na segunda-feira em Londres com dirigentes das instituições europeias.

O líder trabalhista, que trabalha para estreitar os laços com a UE desde que assumiu o cargo em julho, prometeu concluir "esta semana (...) um novo acordo que responderá aos interesses nacionais do Reino Unido", informou seu gabinete em um comunicado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente do Conselho Europeu, António Costa; e a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, irão na segunda-feira a Londres para a primeira cúpula bilateral entre o Reino Unido e a UE desde a complicada separação de 2020.

Na segunda-feira "daremos mais um passo à frente e ofereceremos ainda mais vantagens ao Reino Unido graças a uma parceria reforçada com a União Europeia. Será positivo para nossos empregos, nossas contas e nossas fronteiras", defendeu Starmer no comunicado.

As negociações continuarão até a formalização do acordo, com tensões em temas sensíveis como as cotas de pesca e a mobilidade dos jovens.