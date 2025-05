Reino Unido e Europa fecham acordo de defesa e segurança

Cinco anos após a saída formal do Reino Unido da União Europeia (UE), seus líderes caminham para uma nova era de cooperação. Ambos os lados participaram de uma cúpula nesta segunda-feira, 19, em Londres, um evento que vem sendo classificado como o marco de uma grande redefinição de relações.

Londres e Bruxelas anunciaram um acordo histórico de defesa e segurança com o objetivo de reforçar a segurança militar na Europa, no momento em que os EUA reduzem seu compromisso com o continente. O plano também flexibilizou algumas regras sobre o comércio de alimentos e aprofundou a cooperação em energia.

O acordo de defesa e segurança abre o caminho para que fabricantes de armas britânicos participem dos programas de aquisições do bloco, de acordo com autoridades de ambos os lados familiarizados com as negociações. Desde o ataque em larga escala da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, produtores de armamentos do Reino Unido e europeus assinaram uma série de contratos, fator que impulsionou suas ações a níveis recordes.

A UE está elaborando planos para criar novos empréstimos para compras de defesa sob um novo mecanismo chamado Ação de Segurança para a Europa, no valor de 150 bilhões de euros. As empresas de defesa britânicas teriam sido amplamente excluídas do mecanismo de empréstimos sem o acordo de hoje, que ainda deve ser aprovado nas próximas horas por líderes da UE e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante reunião de cúpula em Londres.

Os líderes da UE ainda precisam finalizar os detalhes do programa, que determinarão o quanto os fabricantes de armas de defesa do Reino Unido se beneficiarão com o acesso ao mecanismo de empréstimos, mas espera-se que o acordo leve a pedidos adicionais a médio prazo.