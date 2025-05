Rei Charles III diz que Canadá enfrenta desafio sem precedentes com ameaça de anexação de Trump

O Rei Charles III afirmou que o Canadá enfrenta "desafios sem precedentes em um mundo que nunca foi tão perigoso desde a Segunda Guerra Mundial", em discurso feito nesta terça-feira, 27, na sessão de abertura das atividades do Parlamento canadense, que foi visto como uma demonstração de apoio ao país diante das ameaças de anexação pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O texto não foi escrito por ele mesmo, mas ele fez comentários próprios.

A repetida sugestão de Trump de que os EUA anexassem o Canadá levou o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, a convidar Charles para fazer o discurso do trono, delineando as prioridades de seu governo para a nova sessão do Parlamento. O rei é o chefe de Estado do Canadá, que é membro da Comunidade das ex-colônias.

Segundo o chefe de Estado do Canadá, muitos canadenses estão se sentindo ansiosos e preocupados com as mudanças drásticas no mundo ao seu redor. "Hoje, o Canadá enfrenta outro momento crítico. Democracia, pluralismo, Estado de Direito, autodeterminação e liberdade são valores que os canadenses prezam e que o governo está determinado a proteger", disse.

De acordo com o Rei Charles III, o governo do Canadá protegerá a soberania do país e estimulará a indústria militar canadense ao participar do plano "ReArm Europe" e, assim, "contribuirá, juntamente com parceiros europeus, para a segurança transatlântica".