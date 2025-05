Rei Charles III chega ao Canadá para endossar soberania em meio a ameaças de anexação por Trump

O rei Charles III chegou nesta segunda-feira, 26, ao Canadá para uma visita oficial que, segundo o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, simboliza o fortalecimento da soberania do país em um momento de tensão diplomática com os Estados Unidos. A viagem ocorre após repetidas declarações do presidente americano, Donald Trump, sugerindo a possibilidade de anexação do Canadá, o que tem gerado forte reação política em Ottawa.

Em comunicado oficial, Carney afirmou: "Hoje, somos honrados em dar as boas-vindas a Suas Majestades o Rei Charles III e a Rainha Camilla ao Canadá". A visita, segundo ele, reforça o vínculo com a Coroa britânica, "forjado ao longo de gerações, moldado por histórias compartilhadas e fundamentado em valores comuns". O rei é o chefe de Estado do Canadá, que faz parte da Commonwealth britânica, formada por ex-colônias do Reino Unido.

Para Carney, o gesto tem peso histórico e político. "Quase 70 anos após o Soberano do Canadá abrir o Parlamento pela primeira vez, essa honra histórica corresponde ao peso de nosso tempo." Segundo ele, o discurso que o rei fará nesta terça-feira no Senado "fala à nossa tradição e amizade duradouras, à vitalidade da nossa monarquia constitucional e à identidade distinta do Canadá".