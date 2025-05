Reforma da ONU requer mudanças 'dolorosas', segundo secretário-geral

Em março, Guterres lançou a iniciativa "ONU80" destinada a melhorar a eficácia das Nações Unidas, que enfrenta restrições orçamentárias crônicas agravadas pelas políticas do presidente americano Donald Trump.

"Nosso objetivo comum sempre foi fazer com que nossa organização seja mais eficaz, simplificar os procedimentos, eliminar duplicidades e reforçar a transparência e a prestação de contas", disse ele nesta segunda ao apresentar os avanços desse trabalho aos Estados-membros.

"A crise de liquidez que enfrentamos não é nova. Mas a situação financeira e política atual faz com que nossos esforços sejam ainda mais urgentes", insistiu.

Citou como exemplo a reestruturação prevista, dentro do Secretariado, do Departamento de Operações de Manutenção da Paz e do Departamento de Assuntos Políticos, nos quais algumas unidades poderiam "se fundir".