Ranking lista as cinco cidades mais felizes do mundo

O ranking, elaborado pelo Institute for the Quality of Life , avaliou 82 indicadores divididos em seis grandes áreas: cidadania , governança, meio ambiente , economia, saúde e mobilidade.

Entenda a pesquisa

Além de dados estatísticos, a pesquisa se baseou em análises qualitativas, escutando moradores que vivem nas cidades avaliadas. Assim, só entraram no ranking localidades com informações públicas, mensuráveis e comparáveis .

No total, dentro das seis áreas analisadas, foram 82 indicadores. Segundo os autores, não existe uma cidade "mais feliz do mundo" , mas sim um grupo seleto que conseguiu unir bons resultados de forma equilibrada.

Vencedores

As cidades mais felizes do mundo

1. Copenhague (Dinamarca)

Com 1.039 pontos, a capital dinamarquesa ficou no topo do ranking. O destaque vai para a infraestrutura sustentável, com espaços verdes bem distribuídos, transporte eficiente e uma cena cultural vibrante.