Quem será o novo papa? Casas de aposta movimentam milhões de dólares e apontam favorito antes do conclave

Cardeais reunidos na Basílica de São Pedro, em 28 de abril. Dimitar DILKOFF / AFP

O conclave, que terá início na próxima quarta-feira (7), não é apenas um processo eleitoral para a Igreja Católica. A instituição o vê como um evento espiritual. No período de votação, os cardeais buscam realizar a vontade de Deus.

Por outro lado, há quem enxergue o conclave como um jogo. Em países onde a legislação permite esse formato de aposta, esta indústria está aquecida. É o primeiro conclave em um contexto de hiperoferta de bets.

As suposições sobre o novo pontífice já movimentaram US$ 15,8 milhões (cerca de R$ 89 milhões) até o dia 5 de maio, conforme dados da plataforma Polymarket. Esse mercado de previsões é baseado nas informações de blockchains. É possível que os palpites superem os R$ 100 milhões até quarta.

Os favoritos no conclave

De acordo com o Polymarket, o favorito nas casas de apostas até o momento é o italiano Pietro Parolin, com 29% de chances. Em segundo lugar está o filipino Luis Antonio Tagle, com 19%. O top 3 fecha com o italiano Matteo Zuppi, que aparece com 12%.

Pierbattista Pizzaballa, também da Itália, e o cardeal ganês Peter Turkson ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente, com 9% e 8%. Ainda há o húngaro Péter Erdö em sexto, com 7%.

No dia seguinte ao falecimento do papa Francisco, em 22 de abril, houve um momento em que Tagle chegou a liderar com 27,2%. Depois disso, porém, Parolin se manteve no topo.

Para definir o favoritismo, é feito um cálculo em cima de um conjunto de probabilidades. Essa operação matemática adiciona diferentes elementos, como o noticiário, histórico e qualquer tipo de informação que possa influenciar no resultado.

Porém, vale lembrar que papa Francisco nem sequer figurava entre os principais candidatos em 2013, quando foi eleito. Em 2005, Bento XVI estava entre os favoritos tanto pela mídia quanto pelas casas de apostas.

Pode no Brasil?

Para quem se animou em fazer uma “fezinha”, vale ressaltar que a aposta em papas é proibida no Brasil. De acordo com a lei nº 14.790/2023, que entrou em vigor em janeiro deste ano, as apostas no país estão limitadas a eventos esportivos reais ou a jogos online de resultado aleatório.

Cartola de “papáveis”

Além das apostas, um game estilo Cartola — jogo em que o participante escala o seu time ideal a cada rodada do campeonato brasileiro de futebol e pontua de acordo com o desempenho dos jogadores — foi criado sobre o conclave. Intitulado Fantaspapa, aqui há cardeais em vez de jogadores de futebol.