Quem foram os papas "Leão"? Conheça todos os pontífices que adotaram o nome escolhido por Robert Prevost

A fumaça branca saiu da Capela Sistina às 13h07min desta quinta-feira (8), encerrando o segundo dia de votações no conclave e anunciando ao mundo o novo líder da Igreja Católica: Robert Prevost .

Apresentado ao público por volta das 14h15min, o cardeal norte-americano foi eleito com pelo menos 89 dos 133 votos possíveis e adotou o nome de Leão XIV , tornando-se o sucessor do papa Francisco na Cátedra de São Pedro.

A escolha do nome “Leão” carrega um peso histórico. Desde o século 5, treze papas adotaram essa designação antes de Prevost.

Quem foram os papas "Leão"

O primeiro a usar o nome foi São Leão I, o Grande (440–461) , conhecido por sua defesa da doutrina cristã durante as invasões bárbaras e pelo famoso encontro com Átila, o Huno, que teria convencido o líder guerreiro a poupar Roma.

Ele também teve papel essencial no Concílio de Calcedônia, que definiu importantes dogmas cristãos.

Outros papas com novo nome seguiram essa linha de influência. São Leão III (795–816) coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano-Germânico, reforçando a aliança entre o papado e o poder secular europeu.

Já São Leão IX (1049–1054) ficou conhecido por suas reformas que buscaram combater a corrupção dentro da Igreja e fortalecer a disciplina do clero.

Na era moderna, Leão XIII (1878–1903) destacou-se como um pontífice inovador ao abordar as questões sociais da Revolução Industrial.

Veja todos os papas que adotaram o nome Leão

Primeiro papa americano

Apesar das raízes norte-americanas, sua trajetória religiosa teve forte presença na América Latina , especialmente no Peru, onde atuou por anos como missionário e bispo.

Considerado reformista e discreto, Prevost ocupava, até ser eleito papa, cargos importantes na Cúria Romana, incluindo a chefia do Dicastério para os Bispos .

Como foi o conclave

A fumaça branca, sinalizando a escolha do novo pontífice, apareceu às 13h07min desta quinta-feira (8), no segundo dia do conclave.