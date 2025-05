Quem foi Leão XIII, o "Papa dos operários" e primeiro pontífice a aparecer em filmagem

Quem foi Leão XIII

No 13º ano de seu papado, em 1981, Leão XIII publicou a encíclica (documento escrito pelo papa para orientar fiéis) Rerum Novarum , considerada o marco inaugural da doutrina social da Igreja.

No documento, o pontífice abordou a condição dos trabalhadores na era industrial, condenando o liberalismo econômico e o socialismo ateu. O texto defendia o direito à propriedade privada, mas também a justiça social, a dignidade do trabalho e a responsabilidade do Estado em proteger os mais pobres.