Casal morto durante ataque em Washington planejava noivar na próxima semana

Sarah nasceu nos Estados Unidos e era funcionária do Departamento de Diplomacia Pública e chegou a conduzir pesquisas sobre teoria da construção da paz, com ênfase em iniciativas de base em Israel e Palestina.

Atentado

O homem foi visto caminhando do lado de fora do museu. A polícia informou que ele tentou entrar no evento que ocorria no local, mas foi barrado pelos seguranças.