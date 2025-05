Cardeal francês era o confidente mais próximo do papa Francisco.

Aos 73 anos, o cardeal francês Dominique Mamberti , confidente próximo do falecido papa Francisco , será o responsável por pronunciar a famosa frase "Habemus papam" para anunciar a eleição do novo pontífice.

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam! (anuncio-vos com grande alegria: temos um Papa!)", deve gritar em latim antes de revelar a identidade do novo Papa à multidão de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Quem é Dominique Mamberti

Mamberti nasceu na cidade marroquina de Marrakech em 7 de março de 1952 e foi ordenado sacerdote em 1981 na França. Graduado em Estudos Políticos e Direito Público, ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1986.

Entre 1986 e 1990, trabalhou na Nunciatura Apostólica da Argélia, depois no Chile (1990-1993), na Sede das Nações Unidas em Nova York (1993-1996) e no Líbano (1996-1999).

Ele então passou três anos no Vaticano como assessor da Secretaria de Estado para as Relações com a Organização das Nações Unidas (ONU).