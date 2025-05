Quem é Brigitte Macron, a primeira-dama que deu empurrão no presidente da França

Brigitte e Emmanuel Macron estão em visita oficial no sudeste asiático. NHAC NGUYEN / POOL / AFP

Uma cena entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, virou assunto na internet. No domingo à noite (25), o casal desembarcava em Hanói, no Vietnã, quando a primeira-dama empurrou o rosto do marido e se recusou a pegar no braço dele na saída do avião.

Macron está de lado, conversando com alguém, e parece não perceber que a porta da aeronave já estava aberta. Os braços de Brigitte emergem da lateral, ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra.

O presidente parece surpreso, vira rapidamente e acena para a imprensa. Eles descem as escadas do avião e Macron estende o braço para Brigitte, mas ela não aceita.

Um vídeo que registra o momento viralizou, provocando uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Na segunda-feira (26), Emmanuel Macron negou que tivesse brigado com a esposa, e atribuiu o ocorrido a uma "brincadeira" do casal.

— Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer — disse o presidente francês a repórteres, negando que tenha sido uma "briga doméstica" e pedindo a "todos que mantenham a calma" em relação à interpretação dessas imagens.

A comitiva francesa segue no Vietnã, destino que marca o início da viagem presidencial pelo sudeste asiático. Macron ainda deve passar pela Indonésia e por Singapura.

Quem é Brigitte Macron

O relacionamento entre Emmanuel, 47, e Brigitte, 72, é há muito tempo uma fonte de fascínio tanto na França quanto no exterior. A primeira-dama, que nasceu em abril de 1953 e é 24 anos mais velha que o marido, era professora do presidente quando ele estava no ensino médio.

Mestre em Letras, Brigitte dava aula de francês e latim em uma escola jesuíta de Amiens, no norte da França, cidade-natal do atual presidente. Emmanuel, aos 15 anos, era colega de classe de Laurence, um dos três filhos da primeira-dama.

Os dois se aproximaram a partir de uma peça de teatro escolar, segundo informações do jornal O Globo. Com 17 anos, o líder francês teria começado a expressar interesse por Brigitte.

Posteriormente, ela se divorciou do então marido, André-Louis Auzière, com quem teve três filhos, e começou um relacionamento com Macron. O casal oficializou a união em 2007, e decidiu não ter filhos.

Já em Paris, seguiu lecionando até 2015, quando deixou a sala de aula para acompanhar a lida política do marido de perto.

Como esposa do presidente, ela entrou com uma ação judicial para combater alegações falsas sobre seu gênero nas redes sociais.