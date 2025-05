Qual a diferença entre as vestes de Francisco e Leão XIV ao serem anunciados como papa

Novo papado foi anunciado nesta quinta. Alberto PIZZOLI e VINCENZO PINTO / AFP

Leão XIV, novo papa anunciado nesta quinta-feira (8), usou vestes tradicionais na primeira aparição pública no Vaticano. Apesar de ser semelhante com as do Bento XVI, em 2005, as roupas são diferentes das usadas por papa Francisco.

Em 2013, ao entrar na varanda da Basílica de São Pedro, o argentino estava apenas com a batina branca, com o objetivo de transmitir simplicidade e proximidade, assim como o nome de papa escolhido: Francisco. Ele foi o primeiro pontífice latino-americano e era conhecido pela sua atuação social e ambiental.

A simplicidade de Francisco também foi estendida após a vida. Em testamento redigido em 2022, o papa Francisco pediu uma lápide simples e sem ornamentos. "O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus", diz trecho do documento.

Tradicional estola

Já o traje de Leão XIV é tradicional na igreja católica e leva, no tecido, significados da religião. Ao ser apresentado ao público, o cardeal Prevost estava com a estola — uma faixa vermelha que fica sobre os ombros do pontífice simbolizando o poder supremo do papa e sua sujeição a Deus.

O bordado da estola de Leão XIV se chama "os quatro evangelistas". A estampa foi usada pela primeira vez pelo papa Bento XV, no ano 1914, e também foi usada por João Paulo II quando apareceu em público.

Leia Mais Religiosos gaúchos acreditam que papa Leão XIV dará continuidade ao trabalho de Francisco no Vaticano

Após o papado de João Paulo II, uma nova estola, com o mesmo bordado, foi criada. O adereço anterior não foi mantido porque estava desgastado. A réplica usada por Leão XIV hoje é a mesma que Bento XVI usou no seu ano.

Leão XIV

O novo papa Robert Prevost, 69 anos, escolheu o nome Leão XIV. Ele foi eleito líder da Igreja Católica nesta quinta-feira (8), segundo dia do conclave. Descrito como moderado e construtor de pontes, ele se torna o 267º pontífice.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, em 14 de setembro de 1955, Prevost tem cidadania peruana.

Leia Mais Veja a íntegra do primeiro discurso do papa Leão XIV

Ele chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano, para se tornar uma figura central na administração de Francisco.

Inclinação pastoral e construtor de pontes

Prevost tem inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana, segundo especialistas. Sua reputação como moderado e construtor de pontes também pode ser crucial em um momento em que a igreja parece profundamente dividida.

Ele passou um terço da vida nos Estados Unidos. O restante entre a Europa e a América Latina, de onde também era natural o argentino Jorge Mario Bergoglio.

O jornal italiano La Repubblica o chamou de "o menos americano dos americanos" pela moderação de suas palavras.

A ideia de um papa americano foi descartada durante séculos, em Roma, seja pela distância — estavam tão longe que geralmente chegavam atrasados aos conclaves — ou por decisões geopolíticas.