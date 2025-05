Província argentina tem greve de 24 horas contra incentivo à importação de celulares

Milhares de manifestantes protestam, nesta quarta-feira (21), na Terra do Fogo, durante uma greve geral contra a redução de impostos para a importação de celulares impulsionada pelo presidente Javier Milei, medida que ameaça a indústria eletrônica desta província do extremo sul da Argentina, beneficiada por isenções fiscais.

A marcha em Ushuaia, a capital provincial apelidada de "a cidade do fim do mundo", contornou o canal Beagle até o centro.

"Estamos lutando por nossas fontes de trabalho. Somos muitas famílias que dependem desta atividade. Tomara que as autoridades possam entender isso", disse à AFP Paula Mayor, operária da NewSan, uma das principais fabricantes de eletrodomésticos e celulares do país.

"É um novo capítulo do esvaziamento planejado da Terra do Fogo e uma sentença de morte para nossa indústria", afirma Horacio Catena, secretário-geral do sindicato educativo que também aderiu ao protesto.

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, afirma que "na Argentina, um celular com tecnologia 5G custa o dobro do que custa no Brasil ou nos Estados Unidos", e que com a importação os preços podem cair até 30%, além de reduzir o custo fiscal da indústria promovida pela falta de arrecadação de impostos.