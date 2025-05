Proposta nos EUA de taxar remessas é inaceitável e inconstitucional, diz presidente do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou como "inaceitável" e "inconstitucional", nesta quinta-feira, 15, a proposta em tramitação nos Estados Unidos que pretende taxar as transferências bancárias em dólares por mexicanos ao país de origem. "Não estamos de acordo. Isso é, inclusive nos Estados Unidos, inconstitucional, porque implicaria em dupla tributação. As mexicanas e os mexicanos que vivem nos EUA já pagam impostos lá", criticou, durante a coletiva Mañanera del Pueblo.